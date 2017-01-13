События

19:21 13.01.2017

Львовская полиция объявила киевлянину подозрение в сбыте фальшивых российских рублей

Львовская полиция объявила подозрение жителю Киева за систематический сбыт фальшивых российских рублей в 14 областях и столице.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, 31-летнего жителя Киева задержали сотрудники полиции во Львове при попытке обменять 6 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей в одном из банков.

Во время следствия было установлено, что задержанный причастен к почти 30 фактам сбыта фальшивых рублей РФ. В результате своих действий он завладел 260 тыс. грн.

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