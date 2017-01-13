События

19:02 13.01.2017

Сотрудница Госпродпотребслужбы требовала взятку за непривлечение предпринимателя к админответственности

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками Национальной полиции уличили во взяточничестве служащую Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в области.

"Установлено, что служащая проводила проверку частного предприятия по заявлению потребителей, которые пожаловались на приобретение некачественной мебели у предпринимателя. Чтобы не привлекать частника к административной ответственности в виде 900 тыс. грн штрафа за нарушения, установленные в ходе проверки, проверяющая попросила передать ей 10 тыс. грн неправомерной выгоды", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в пятницу.

Досудебное расследование ведется по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения.

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