События

19:00 13.01.2017

В Великобритании скончался бывший зять королевы Елизаветы II

В Великобритании на 86-м году ушел из жизни знаменитый фотограф и светский деятель лорд Сноудон, урожденный Энтони Армстронг-Джонс - бывший муж покойной принцессы Маргарет, родной сестры царствующей королевы Елизаветы II, сообщают в пятницу британские СМИ.

Согласно сообщениям, лорд Сноудон, скончался в своем доме после болезни.

Пресс-секретарь Букингемского дворца сообщил журналистам, что Елизавета II выразила огорчение в связи с кончиной родственника.

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