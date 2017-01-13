В зоне АТО зафиксировано 17 обстрелов боевиками позиций ВСУ, ранен один украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции в пятницу, 13 января, по состоянию на 18.00 зафиксировано 17 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в штабе АТО.

"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском – из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутовому неоднократно стреляли снайперы", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО, обнародованной на официальной странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу вечером.

Также отмечается, что на донецком направлении незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия н.п. Луганское, Северное, Зайцево и Авдеевка.

На луганском направлении снайпер огонь вел по Крымскому.

"В целом произошло 17 обстрелов. Один наш военный ранен", - сказано в сводке.