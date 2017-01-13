На контролируемую Киевом территорию возвращены тела трех погибших украинских военнослужащих

Представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передача состоялась в пятницу, 13 января, в городе Донецк, который находится на неподконтрольной Киеву территории.

"В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие", - сказано в сообщении