События

17:21 13.01.2017

На контролируемую Киевом территорию возвращены тела трех погибших украинских военнослужащих

Представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передача состоялась в пятницу, 13 января, в городе Донецк, который находится на неподконтрольной Киеву территории.

"В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие", - сказано в сообщении

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