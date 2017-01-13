Наградное оружие от Авакова в 2014-2015 гг. получили Порошенко, Гройсман, Парубий, Турчинов, Яценюк и несколько десятков депутатов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2014-2015 годах выдал наградное оружие высшим представителям украинской власти и десяткам народных депутатов.

Издание "Украинская правда" от своих источников в правоохранительных органах получила фамилии 400 лиц, которые получили наградное оружие в указанный период.

Так, президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года приказом главы МВД был награжден пистолетом "Jones 1911" (калибр 45 ACP).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в бытность вице-премьер-министром в 2014 году получил от А.Авакова пистолеты "Форт 17-05" и "Jericho 941 FBL", штурмовую винтовку "Форт 224", а как председатель Верховной Рады в 2015 году - пистолет-пулемет MP5 K A4.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий в марте 2014 года в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны получил пистолет "Форт 17-05".

Нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов в марте 2015 года был награжден пистолетом-пулеметом "Форт 226", в бытность и.о. президента Украины в апреле 2014 года – револьвером ALFА model 3541, в октябре 2014 года как председатель Верховной Рады он получил пистолет ПСМ-05.

Экс-премьер Арсений Яценюк в 2014 году получил от соратника по партии "Народный фронт" пистолеты "Glock 19" и "Jericho 941 FBL", штурмовую винтовку "Форт 224", а в мае 2015 года – пулемет 56-П-421 ("Максим").

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко как народный депутат в ноябре 2015 года был награжден пистолетом "Sphinx SDP".

Министр обороны Украины Степан Полторак в октябре 2015 года получил от главы МВД револьвер ALFА model 3541.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в октябре 2014 года была награжден пистолетом "Форт 9".

Среди награжденных А.Аваковым народных депутатов больше всего оружия в количестве 6 пистолетов ("Форт 21.03", "Форт 9", "Glock 17", АПС, "Маузер" и Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt) получил парламентарий от "Народного фронта", советник А.Авакова Игорь Котвицкий.

В 2015 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил от главы МВД пистолет-пулемет MP5 K A4 и пистолет "Colt М 1911".

Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский в феврале 2015 года был награжден А.Аваковым штурмовой винтовкой "Форт 221".