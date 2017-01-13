События

16:09 13.01.2017

НАБУ надеется получить полный доступ к Реестру е-деклараций в ближайшие недели

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в пятницу, 13 января, подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информации, что предусматривает среди прочего доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных НАПК.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, документ подписали директор Бюро Артем Сытник и глава НАПК Наталия Корчак. Меморандум вступает в силу со дня подписания.

Все технические аспекты, необходимые для обеспечения полного доступа НАБУ к Реестру е-деклараций, будут урегулированы в течение ближайших недель.

"Получение полного доступа к указанному реестру повысит эффективность выявления коррупционных преступлений, подследственных Бюро", - рассчитывают в НАБУ.

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