НАБУ надеется получить полный доступ к Реестру е-деклараций в ближайшие недели

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в пятницу, 13 января, подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информации, что предусматривает среди прочего доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных НАПК.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, документ подписали директор Бюро Артем Сытник и глава НАПК Наталия Корчак. Меморандум вступает в силу со дня подписания.

Все технические аспекты, необходимые для обеспечения полного доступа НАБУ к Реестру е-деклараций, будут урегулированы в течение ближайших недель.

"Получение полного доступа к указанному реестру повысит эффективность выявления коррупционных преступлений, подследственных Бюро", - рассчитывают в НАБУ.