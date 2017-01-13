Эксперты за принятие закона о системе наград Украины, который предусматривал бы механизм их лишения за недостойное поведение

Украинские эксперты ратуют за принятие закона "О системе наград Украины", который бы поднял моральную ценность государственных наград и предусматривал бы механизм их лишения за недостойное поведение.

На брифинге в пятницу в Киеве эксперт по украинской и мировой системам наград Максим Царенко подчеркнул, что "изменения назрели, и они должны касаться в первую очередь европеизации системы госнаград – очистки от рудиментов советской системы".

"Речь идет о наградном огнестрельном оружии и знаках почета. На сегодня в Украине наградное оружие является и государственной наградой, и ее аналоги содержатся в системе ведомственных наград. А это нонсенс. Госнаграда - это отечественный пистолет "Форт", а в качестве ведомственной награды раздаются разные образцы оружия. Зачем это надо и сколько это стоит?!" – интересуется он.

Кроме того, по убеждению эксперта, в Украине фактически восстановлена система советских знаков почета. "В Советском Союзе существовало 56 знаков почета, в Украине сегодня 41 почетное звание. Мы должны пойти по пути унификации наград и уменьшения количества госнаград, так как это увеличивает затраты на изготовление этих наград и не несет необходимой моральной нагрузки", - сказал М.Царенко.

Среди проблем в данной сфере он также отметил отсутствие механизма лишения государственных наград лиц, которые недостойны их носить, отсутствие четких сроков реагирования на наградные документы (по его словам, в некоторых случаях люди несколько лет ждут наград).

По словам М.Царенко, нивелированию ценности наград также содействовали политически мотивированные награждения. Как пример он напомнил о массовом награждении ветеранов ВОВ перед вторым туром президентских выборов в 1999 году.

Эксперт добавил, что необходимо ликвидировать диспропорцию в количестве орденов и медалей. "Проблему существующей системы как государственных, так и поощрительных знаков отличия можно решить путем принятия закона "О системе наград Украины". Закон должен устанавливать рамки и регламентировать существование как муниципальных знаков отличия и знаков почета, которыми награждают общественные организации", - сказал он.

Говоря о знаках почета, которыми награждают общественные организации, он отметил, что этот вопрос сегодня актуален в связи с ситуацией на Донбассе. "С началом АТО встал вопрос награждения воинов и волонтеров. Оперативным путем на уровне ведомственных и государственных наград этот вопрос решить пока не удается, поэтому общественные знаки отличия становятся заменителем государственных наград, которые дают определенный статус награжденным гражданам, и право на уважение в обществе", - подчеркнул он.

В свою очередь, автор 10 знаков и 200 ведомственных поощрительных знаков отличия Александр Сопов отметил, что сегодня в Украине отсутствует, по его убеждению, одна актуальная награда. "Мы воюем 3 года, до сих пор не появилась награда "за героический подвиг с риском для жизни". У нас есть "Звезда Героя", но в уставе этой награды такая формулировка не прописана. Ведомственной или государственной награды за героический подвиг не появилось, но основано 10 наград за участие", - подчеркнул он.

По данным А.Сопова, за годы Независимости в Украине было вручено 3 млн 200 тыс. медалей "Защитник Отечества", около 500 тыс. орденов "За мужество", около 70 тыс. орденов Богдана Хмельницкого.