События

15:40 13.01.2017

Генпрокуратура инициировала внеплановые проверки е-деклараций почти 30 народных депутатов

Генеральная прокуратура Украины инициировала перед Государственной фискальной службой проведение документальных внеплановых проверок электронных деклараций 29 народных депутатов ввиду установления несоответствия между задекларированными средствами и официально полученными доходами декларантов.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, в частности, согласно имеющейся информации, один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годов получил доход в сумме 600 тыс. грн. Однако по данным электронной декларации за 2015 год ему принадлежат денежные средства в сумме почти 22 млн грн.

"Учитывая, что такие случаи не редкость, и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами причитающихся сумм налогов в бюджет, Генеральная прокуратура Украины перед Государственной фискальной службой Украины инициировала проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам в отношении 29 народных депутатов Украины", - отмечено в сообщении.

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