Фонд Пинчука инициирует обсуждение гарантий для Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале-2017

Возможные прямые гарантии безопасности для Украины обсудят в середине февраля участники Мюнхенской конференции по безопасности на специальном мероприятии, которое впервые организует в рамках этого форума Фонд Виктора Пинчука.

"В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности состоится первое в ее истории специальное украинское мероприятие, которое мы организуем. С участием мировых топ-специалистов там будут обсуждаться как раз вопросы того, какими могут быть международные гарантии для нашей страны", – сообщил В.Пинчук в своей статье на "Украинской правде" в пятницу.

По его мнению, вероятность вступления Украины в НАТО на данном этапе стремится к нулю, поэтому целесообразно направить максимальные усилия на получение гарантий безопасности от Запада как альтернативы членству в НАТО.

"В нейтралитете Украины на ближайшую или среднесрочную перспективу заинтересованы очень многие. Тут на компромисс должны идти не столько мы, сколько наши западные партнеры. И если они хотят стабильности и мира, они на него пойдут", – написал украинский бизнесмен и филантроп.

Он добавил, что у Украины есть еще один козырь: "будапештский прецедент". "Запад, не выполнивший перед нами своих правовых обязательств, не давший нам и пистолета за атомную бомбу, остается перед нами, как минимум, в моральном долгу. Мы должны требовать от Запада значительной финансовой и технической помощи для укрепления нашей обороноспособности, а также прямых гарантий безопасности", – пояснил В.Пинчук.

Он затруднился сказать, какими могут быть эти гарантии. "В мире еще не было подобных прецедентов. Но сейчас нужно направить максимальные экспертно-интеллектуальные усилия на то, чтобы ответить на главный вопрос: какие международные гарантии нам нужны. А потом – напрячь все возможности, чтобы этих гарантий добиться", – считает бизнесмен.

Он призвал задействовать для этого все дипломатические и политические ресурсы.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии. В 2017 году она пройдет с 17 по 19 февраля.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), руководящий ею с 2008 года, в феврале 2016 года вошел в наблюдательный совет основанной В.Пинчуком в 2004 году Ялтинской европейской стратегии (YES). До того, как возглавить Мюнхенскую конференцию в 2008 году, В.Ишингер с 1975 года работал в дипломатической службе ФРГ, где занимал должности госсекретаря по иностранным делам, посла Германии в США и Великобритании, а начинал карьеру в 1973 году в офисе Генерального секретаря ООН.

Помимо того известный дипломат в 2007 году представлял ЕС в переговорах "Тройки" о будущем Косово, а в 2014 году в качестве представителя председателя ОБСЕ был одним из модераторов ряда "круглых столов" в Украине, имевших целью содействие широкому национальному диалогу.