Эрдоган исключает полный вывод турецких войск с Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что не считает возможным полный вывод турецких войск с Кипра, сообщают западные СМИ.

Президент отметил, что полный вывод турецкого контингента с северной части Кипра - "совершенно недопустим".

Со своей стороны, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис в пятницу заявил, что убежден в необходимости полного вывода турецких военных для успеха в процессе объединения острова.

В четверг сообщалось, что, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, Н.Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными.

"Мы подходим очень близко к урегулированию", - цитируют западные СМИ слова А.Гутерриша.

При этом А.Гутерриш пояснил, что остаются вопросы по проблеме исполнения соглашения, и какие "инструменты" будут разработаны для его поддержания.

Переговоры по Кипру стартовали в понедельник в Женеве.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.