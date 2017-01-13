События

14:27 13.01.2017

Полиция расследует факт перестрелки между водителями в центре Одессы

Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области начало уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины по факту перестрелки из травматического оружия на ул.Приморской в Одессе.

Как сообщила в пятницу пресс-служба облуправления Нацполиции, инцидент произошел 12 января: двое водителей в возрасте 35 и 65 лет начали драку и во время конфликта, возникшего в результате нарушения правил дорожного движения, мужчины начали стрельбу из травматического оружия.

Полицейские предотвратили развитие конфликта и вызвали карету "скорой помощи" для помощи его участникам. "Одному из пострадавших диагностировали ранение в области колена и бедра, а у второго - гематому затылочной области и ранение левой стопы", - отметили в полиции.

При этом СМИ сообщают, что одним из участников конфликта является участник АТО, а вторым – бывший сотрудник прокуратуры.

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