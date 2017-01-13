Расследование убийства Шеремета продолжается, полиция проинформирует общественность о конкретных результатах

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета продолжается, отмечают в Национальной полиции Украины, и заверяют, что проинформируют общественность, когда будут конкретные результаты работы по раскрытию этого преступления.

"Что касается убийства Шеремета. Работа продолжается... Будем готовы - обязательно проинформируем", - сказал замглавы Нацполиции Александр Вакуленко в пятницу на брифинге в Киеве.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб известный журналист П.Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал гибель П.Шеремета убийством в результате действия взрывного устройства, и заявил, что ключевой версией убийства является месть в связи с его профессиональной деятельностью.

Позднее он заявил, что в поле зрения следствия находится несколько человек, которые могут быть причастны к убийству. По его словам, убийца был не один, "это группа, и часть этой группы мы уже видим на видео".