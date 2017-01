Полный доклад о кибератаках на США будет получен новой администрацией США в течение 3 месяцев – Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация будет иметь полный доклад о кибератаках на США в течение 90 дней.

"Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней", - написал Д.Трамп в пятницу в своем микроблоге в Twitter.

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!