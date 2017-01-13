Полный доклад о кибератаках на США будет получен новой администрацией США в течение 3 месяцев – Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация будет иметь полный доклад о кибератаках на США в течение 90 дней.

"Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней", - написал Д.Трамп в пятницу в своем микроблоге в Twitter.

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2017 г.

Говоря о появившихся ранее в СМИ материалах о якобы имеющемся у российской стороны компромате на него, избранный президент отметил: "Теперь выяснилось, что лживые утверждения в мой адрес были собраны моими политическими оппонентами и провалившимся шпионом, который боится судебного преследования".

"Абсолютно сфабрикованные факты политическими слизняками - как демократами, так и республиканцами - фальшивые новости! Россия говорит, что ничего этого нет", - подчеркнул Д.Трамп.

Он отметил, что, возможно, эти лживые новости были распространены "разведкой, хотя она и знала, что нет никаких доказательств - и не будет".

Как сообщили ранее западные СМИ, одним из авторов так называемого секретного досье о предполагаемом сборе российской стороной компрометирующих данных на Д.Трампа является бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил.

По данным СМИ, К.Стил покинул свой дом в английском графстве Суррей. Источник, знакомый с предполагаемым автором досье, сообщал, что тот опасается за свою жизнь.