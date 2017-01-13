В Минобороны называют "российским фейком" информацию о якобы захвате боевиками украинских военных под Донецком

- Информация о якобы захвате боевиками украинских военнослужащих и техники под Донецком является очередным фейком российской пропаганды, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу.

"В связи с распространением некоторыми интернет-СМИ видеосюжета о якобы захвате боевиками военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины вблизи Донецка заявляем, что указанная информация не соответствует действительности. Видео, размещенному 10 января на сайте одного из пропагандистских российских телеканалов как хроника последних событий на Донбассе, на самом деле почти два года, в нем говорится о событиях в Дебальцево", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что цель обнародования российскими пропагандистами старых видеокадров – "поднять боевой дух российско-оккупационных войск в Донбассе, который в последнее время ощутимо упал".

"Просим украинских журналистов быть бдительными и не распространять пропагандистские фейки врага", - подчеркивается в сообщении.