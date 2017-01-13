Незначительное потепление в Украине к концу выходных сменится похолоданием

В ближайшие сутки с Центральной Европы на большую часть территории Украины распространится теплая и влажная воздушная масса, ожидаются осадки и повышение температуры, но в большинстве областей будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, мокрый снег, местами с дождем, кое-где гололед и налипание мокрого снега, на Закарпатье ночью сильные осадки. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях 5-10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 2-7° тепла.

В Карпатах ночью очень сильный, днем умеренный снег; температура ночью 4-9°, днем 1-6° мороза.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, слабый гололед и налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 января самая высокая температура днем была +9,5 в 2015 г., самая низкая ночью -24,3 в 1896 г.

15 января на Левобережье и в южных областях мокрый снег, местами с дождём, кое-где гололёд и налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, ночью в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток от 4° мороза до 1° тепла (ночью на западе 5-10° мороза, в Карпатах до 15° мороза, днем в южной части 1-5° тепла).

В Киеве - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.