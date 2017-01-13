События

12:55 13.01.2017

Во Львовской области перевернулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус сообщением "Львов-Радехов" съехал в кювет и перевернулся вблизи с.Печихвосты Каменка-Бугского района Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным правоохранителей, в результате аварии никто не пострадал. На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров.

Как указано в сообщении, ДТП произошло около 9.00 утра в пятницу на автодороге Львов-Луцк. По словам водителя, авария произошла потому, что в автобусе заклинило руль.

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