Во Львовской области перевернулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус сообщением "Львов-Радехов" съехал в кювет и перевернулся вблизи с.Печихвосты Каменка-Бугского района Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным правоохранителей, в результате аварии никто не пострадал. На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров.

Как указано в сообщении, ДТП произошло около 9.00 утра в пятницу на автодороге Львов-Луцк. По словам водителя, авария произошла потому, что в автобусе заклинило руль.