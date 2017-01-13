Трое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения, это произошло в районе н.п. Попасная", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

По информации отдела коммуникации полиции Луганской области, боевики 21 раз били по окрестностям населенных пунктов Попаснянского района. В результате одного из обстрелов получили ранения военнослужащие из Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины (всего три человека). Раненых госпитализировали в больницу с огнестрельными и осколочными ранениями.

А.Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении эпицентром боевых действий была Новозвановка. За сутки там противник провел 16 обстрелов позиций сил АТО. При этом засветло боевики использовали в основном стрелковое оружие. А уже с заходом солнца традиционно перешли на запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы и артиллерию калибра 152 мм, из которой выпустили 15 снарядов. Неспокойно было на Светлодарской дуге и в Троицком. Интенсивность вражеских обстрелов на этих рубежах была на порядок меньше, однако противник использовал минометы днем и ночью. Всего за минувшие сутки на этом направлении произошло 26 вражеских обстрелов, более трети которых - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении сохраняется тяжелая обстановка в районе Авдеевской промзоны. Боевики активно использовали пулеметы, гранатометы и выпустили свыше 70 минометных мин. Также в соседних с промзоной Каменке и позиции "Шахта Путиловская" произошел ряд вражеских обстрелов, включая минометные. Кроме того, противник применил минометы в районе Зайцево. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, большинство - с использованием минометов.

На Мариупольском направлении в районе Марьинки - Красногоровки было на порядок спокойнее, чем сутками ранее. Не зафиксировано ни одного случая применения противником запрещенного Минскими договоренностями оружия.

"Аналогичное уменьшение интенсивности боевых действий наблюдалось на участке фронта Павлополь - Широкино, где большинство обстрелов были с применением легкого вооружения и неприцельными. Боевики применяли минометы скорее с целью провокации наших защитников. Как следствие - ни один снаряд не попал в наши позиции", - отметил А.Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении противник обстрелял силы АТО 36 раз.