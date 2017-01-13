В Черновицкой области в ДТП погибли 4 человека, еще четверо травмированы

Столкновение двух автомобилей накануне вечером вблизи с. Чагор (Черновицкая обл.) привело к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщает управление ГСЧС в Черновицкой области, ДТП произошло поздно вечером 12 января. Водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер". В результате столкновения водитель и все три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Спасатели группы пожаротушения аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью специальных инструментов достали тела погибших из искореженного автомобиля.

Водителя микроавтобуса и трех пассажиров с травмами различной тяжести госпитализировали в Черновцах.