События

12:01 13.01.2017

Компьютеры правительства Германии подвергаются хакерским атакам около 20 раз в день

Хакеры атакуют компьютерные системы кабинета министров ФРГ в среднем 20 раз в день, пишет в пятницу немецкая газета "Бильд".

Такие данные издание приводит, ссылаясь на ответ германского правительства на парламентский запрос со стороны фракции "Левые".

При этом в докладе указывается на возможные попытки вербовки депутатов бундестага, которые, предположительно, предпринимаются "российскими шпионами".

Помимо правительства ФРГ, мишенью хакерских атак часто становится Бундесвер, отмечает "Бильд".

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