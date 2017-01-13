Турецкий парламент одобрил ключевые статьи законопроекта, дающего дополнительные полномочия президенту

Депутаты парламента Турции в ночь на пятницу одобрили три ключевые статьи законопроекта о поправках в конституцию, которые расширяют полномочия президента, сообщает агентство ЭФЭ.

В частности, речь идет о том, чтобы дать возможность главе государства издавать указы, не вынося их на рассмотрение парламента. Президент также сможет самостоятельно назначать вице-президентов, министров и других высокопоставленных официальных лиц. Кроме того, президент, в соответствии с одобренными статьями, получит право передавать на рассмотрение конституционного суда законы, принимаемые парламентом. 12 из 15 членов этого суда президент Турции сможет назначать лично.

Также президенту будет разрешено во время пребывания на этом посту оставаться и лидером своей политической партии.

В случае, если парламент одобрит законопроект, он будет вынесен на общенациональный референдум. На данный момент депутаты утвердили 8 из 18 статей законопроекта. Противники внесения поправок в конституцию отмечают, что такие модификации дадут слишком большие полномочия президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.