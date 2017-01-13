События

11:46 13.01.2017

В Хмельницком легковой автомобиль врезался в маршрутку: 8 человек травмированы

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса произошло около 7.40 13 января в Хмельницком по ул.Каменецкой вблизи кирпичного завода.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области в пятницу, травмы получили 23-летний водитель легкового автомобиля, который находится один в салоне, и 7 пассажиров микроавтобуса "Фольксваген" под управлением 45-летнего хмельничанина.

"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ"… получил ушибы мягких тканей головы и сейчас проходит обследование в больнице. Пятерым пассажирам маршрутки была оказана медицинская помощь без госпитализации. Еще у одной женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у другой — перелом носа. Водитель микроавтобуса не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), санкция которой предусматривает штраф, исправительные работы, арест или ограничение свободы на срок до 3 лет.

ВАЖНОЕ

Снежная буря оставила без электричества сотни тысяч жилых домов во Франции

НАБУ вызывает судью Чауса на допрос

На автодорогах Украины из-за непогоды и аварийных ситуаций за сутки погибли 6 чел., травмированы 66 чел.

Боевики за минувшие сутки 78 раз обстреляли силы АТО, ранено троих бойцов ВСУ

НАБУ взялось расследовать деятельность Гонтаревой и Ворушилина

ПОСЛЕДНЕЕ

Компьютеры правительства Германии подвергаются хакерским атакам около 20 раз в день

Турецкий парламент одобрил ключевые статьи законопроекта, дающего дополнительные полномочия президенту

Германия выделит более EUR2 млн на проекты гуманитарной помощи для переселенцев

Российское командование насильно призывает студентов оккупированного Донбасса для пополнения своих частей - ГУР

СБУ обнаружила в "серой зоне" возле Славного ранец российского десантника и боеприпасы

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/112068/zapretnaya-lyubov-turtciya-2008/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа торговых помещений в Кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА