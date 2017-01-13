В Хмельницком легковой автомобиль врезался в маршрутку: 8 человек травмированы

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса произошло около 7.40 13 января в Хмельницком по ул.Каменецкой вблизи кирпичного завода.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области в пятницу, травмы получили 23-летний водитель легкового автомобиля, который находится один в салоне, и 7 пассажиров микроавтобуса "Фольксваген" под управлением 45-летнего хмельничанина.

"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ"… получил ушибы мягких тканей головы и сейчас проходит обследование в больнице. Пятерым пассажирам маршрутки была оказана медицинская помощь без госпитализации. Еще у одной женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у другой — перелом носа. Водитель микроавтобуса не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), санкция которой предусматривает штраф, исправительные работы, арест или ограничение свободы на срок до 3 лет.