Российское командование насильно призывает студентов оккупированного Донбасса для пополнения своих частей - ГУР

Командование российских соединений и частей активизировало насильственную призывную кампанию среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В связи со значительным некомплектом личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, что связано с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационное командование интенсифицировало насильственную призывную кампанию среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе за счет студентов среднетехнических и высших учебных заведений", - говорится в сообщении ГУР на странице в "Фейсбуке" в пятницу.

В то же время, указывает разведка, в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям, вследствие чего увеличивается количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев.

Так, 11 января минометный расчет из состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ осуществил ложный обстрел передовых позиций собственных подразделений, в результате - убит один и ранены трое военнослужащих полка. А 12 января в 3 мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК ВС РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета, в результате нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады.