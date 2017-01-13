События

10:17 13.01.2017

НАПК проверит кандидатов на должности судей Верховного суда Украины

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции будет осуществлять специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного суда Украины, сообщила глава НАПК Наталия Корчак.

"НАПК будет проводить спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного суда. Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и в соответствии с законами Украины "О предотвращении коррупции" и "О судоустройстве и статусе судей" и порядком проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденным постановлением КМУ", - написала Н.Корчак на странице в "Фейсбуке" в пятницу.

По ее словам, решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, которая будет осуществляться с января 2017 года, было принято на заседании НАПК.

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