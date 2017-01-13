В очередях на границе с Польшей почти 600 автомобилей

590 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов утра, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Краковец" – 200 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 120, в ПП "Ягодын авто" – 100, в ПП "Устылуг" и "Смильныця" – по 40, в ПП "Рава-Руська", "Грушив" и "Шегини" – по 30 транспортных средств.

В пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией – 15 автомобилей.

На границе с Румынией и Словакией очередей нет.