События

08:26 13.01.2017

Более 16 млрд грн поступило в бюджет Днепропетровской области в 2016 году - глава ОГА

В 2016 году в бюджет Днепропетровской области поступило более 16 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2015-м, сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

"Бюджет Днепропетровщины в 2016 году пополнился на более чем 16 млрд грн. Это на 4,3 млрд грн больше, чем в 2015-м. Дополнительные средства направили на развитие громад: строительство детсадов, модернизацию котельных, капитальный ремонт школ, больниц и дорог", - сообщил журналистам в четверг В.Резниченко.

Самый высокий доход по итогам 2016-го у городов Днепропетровщины - 10,4 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2015-м.

В бюджеты 22 районов в 2016-м поступило 1,8 млрд грн, что на 58% больше, чем в 2015 году.

Объединенные громады заработали 658 млн грн и превысили показатели 2015 года на 58%.

Как сообщалось, в 2015 году доходы Днепропетровской области составили 11,7 млрд грн.

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