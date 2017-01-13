Во Львовской области пятеро человек госпитализированы с пищевым отравлением

Пять человек, из них 4 детей, госпитализированы 11-12 января во Львовскую областную инфекционную больницу с симптомами острого гастроэнтероколита, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Медики оценивают состояние госпитализированных как средней тяжести.

По данным департамента, все потерпевшие 7 января принимали в пищу домашние пирожные "тирамису", в состав которых входили сырые яйца. Всего эти пирожные ели 20 человек.