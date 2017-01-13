События

07:58 13.01.2017

И.Геращенко отмечает низкий уровень освоения бюджетных средств на восстановление объектов Донбасса

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко не удовлетворена процессом восстановления инфраструктурных и социальных объектов Донбасса, на которые выделились бюджетные средства в размере 4 млрд грн в 2016г.

"В Донецкой области было определено 596 объектов (подлежащих восстановлению – ИФ), на Луганщине - 150 Правда, на сегодняшний день начата работа только по половине определенных объектов – где-то только стартовали тендеры, а на некоторых идет строительство. В основном еще проходят тендерные процедуры и должна отметить достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств - на Донеччине менее 10 процентов, на Луганщине немного больше", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Она отметила, что причину затягивания процесса необходимо еще исследовать: "этот вопрос требует дополнительной дискуссии".

"Скажу сразу - работы идут по-разному, где-то видно, что ремонт делается капитальный, где-то невооруженным глазом заметна разница между ценой квадратного метра и качеством", - подчеркнула И.Геращенко по результатам посещения пяти объектов, на которых работы стремятся к завершению.

Более детально, по ее словам, мониторить "каждую копейку, потраченную государством" через несколько дней будет специальная правительственная комиссия.

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