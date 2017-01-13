События

06:45 13.01.2017

Боевики за минувшие сутки 78 раз обстреляли силы АТО, ранено троих бойцов ВСУ – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 78 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

"Трое наших военных ранены", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении противник открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке также вел огонь снайпер.

На луганском направлении из 152-мм артиллерии обстреляна Калиново-Попасная и Новозвановка. Из 120 и 82 мм минометов боевики вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении из 120 и 82 мм минометов - Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

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