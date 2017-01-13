Омбудсмен во время повторного визита снова выявил недостатки в деятельности Бердичевской исправительной колонии

Повторный визит в Бердичевскую исправительную колонию (№ 70) снова показал недостатки в деятельности учреждения, сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В сообщении отмечается, что посещение колонии произошло 28 декабря 2016 года - мониторинговая группа в составе регионального координатора взаимодействия с общественностью Уполномоченного в Житомирской области и общественных мониторов осуществила повторный визит в Бердичевскую исправительную колонию.

Внимание было обращено на отсутствующее водоснабжение в помещении для приготовления пищи и в комнатах длительных свиданий, а также на то, что постельное белье для лиц, прибывающих на такие свидания, устарело и нуждается в замене.

Мониторы заметили, что в подсобном помещении, используемом осужденными, трудоустроенными в учреждении пекарями, эксплуатируются электрические приборы с поврежденной изоляцией, а стены указанного помещения покрыты плесенью.

Окна в участке карантина, диагностики и распределения учреждения нуждаются в замене, некоторые из них на момент визита были забиты полиэтиленовой пленкой. В большинстве помещений прачечной отсутствует освещение.

В медицинской части учреждения лекарства хранятся вместе с продуктами питания медицинского персонала.

В помещении, в котором расположены комнаты длительных свиданий, отсутствуют информационные стенды по профилактике ВИЧ/СПИДа и возможных инфекциях, которые передаются половым путем. Лицам, которые прибывают на свидание, не предлагают бесплатные средства контрацепции, хотя они есть в наличии. При этом в учреждении только половина ВИЧ-инфицированных получают высокоактивную антиретровирусную терапию.