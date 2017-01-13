Матиос прогнозирует, что приговор Януковичу будет вынесен судом до конца марта – СМИ

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос прогнозирует, что обвинительный акт о госизмене экс-президента Виктора Януковича будет в суде к концу января и в течение двух месяцев должен быть вынесен приговор, сообщает "5 канал".

"Одним из законных оснований, которое дало возможность Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – ИФ) сразу разъяснить суть подозрения в суде - это подтверждение во время допроса Януковича, когда он подтвердил, что обращался в РФ. Это согласно действующему УПК, в рамках выполнения международного правового поручения человек подтвердил, что делал это. То есть, мы имеем его позицию, которую невозможно будет даже защите опровергнуть", - отметил А.Матиос.

"Мы планируем, что до конца января обвинительный акт будет в суде и учитывая количество свидетелей, материалов и доказательств, которые мы будем предоставлять, я думаю, что за два месяца мы выйдем на приговор суда первой инстанции", - отметил он.