События

02:01 13.01.2017

Полиция выясняет причины взрыва в подъезде столичной многоэтажки

В Днепровском районе Киева в результате взрыва в подъезде многоэтажки мужчина получил незначительные повреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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