В Харькове пройдет парад вертепов со всей Украины

В пятницу, 13 января, в Харькове начнется двухдневный фестиваль "Вертеп-фест-2017", в котором примут участие более 50 профессиональных и любительских коллективов из всех регионов Украины, включая Крым.

"Наш фестиваль начнется в 13.00 с парада вертепов. Две колонны, одна во главе с духовым оркестром 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины, а другая - во главе с пластунами "Станицы Харьков" одновременно выдвинутся навстречу друг другу с пл.Свободы и пл.Конституции и встретятся на площадке перед оперным театром", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Благотворительном фонде "Харьков с тобой", являющимся инициатором и организатором фестиваля.

Участники фестиваля планируют выступать в разных уголках города: перед бойцами АТО в госпитале, воспитанниками областного специализированного дома ребенка, на вокзале "Харьков-Пассажирский", ТРЦ, супермаркетах, станциях метрополитена, здании Харьковской облгосадминистрации и просто на улицах.

Кроме того, в субботу, 14 января, в 12.00 в рамках фестиваля запланировано одновременное пение колядки "Нова радість стала" коллективами в Харькове (на площадке перед оперным театром), Львове (на площади Рынок) и Краматорске Донецкой области (неподалеку от железнодорожного вокзала).