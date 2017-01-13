События

00:01 13.01.2017

В Украине осужден 31 военнослужащий РФ - СМИ

За ведение агрессивной войны против Украины осужден 31 военнослужащий Российской Федерации, сообщает со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины - главного военного прокурора Анатолия Матиоса "5 канал"

"У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели Александрова и Ерофеева - они приговорены к 12 и 14 годам и не обжаловали эти приговоры, так как их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне относительно нашего государства на территории нашего государства - это неоспоримые доказательства. И таких фактов, я бы мог привести много .... 57 человек приговорены, из них 31 - военный РФ - это приговоры украинского суда. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 человек", - сказал А.Матиос.

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