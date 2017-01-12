На заводе по выращиванию микрокристаллов в Киеве произошел взрыв

, два сотрудника госпитализированы с ожогами

Киев. 12 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В одном из цехов завода по выращиванию микрокристаллов, расположенного в Киеве по ул.Северно-Сырецкая, 3, в четверг днем произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого пострадали и были госпитализированы два сотрудника завода.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве, сообщение о взрыве поступило спасателям в 13:44.

"По прибытию на место события первых пожарно-спасательных подразделений стало известно, что в результате взрыва по предварительным данным печи для выращивания микрокристаллов кремния, возник пожар. Тушители огня немедленно приступили к гашению и уже в 14:10 локализовали огонь на площади 10 кв. м. В 14:17 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Во время пожара пострадали двое сотрудников завода, которых с ожогами передали прибывшей на место события бригаде скорой медицинской помощи, рассказали в ГСЧС.

По ул.Северно-Сырецкой, 3 расположены помещения ПАО "Квазар", крупнейшего в Украине производителя изделий PV-энергетики, интегральных схем и кремниевых пластин, а также другие предприятия. Выращиванием микрокристаллов занимаются как ПАО "Квазар", так и расположенный там же завод ЗАО "Пиллар", основанный в 1991 году на базе завода "Квазар" и специализирующийся на выпуске моно- и мультикремниевых подложек для производства солнечных батарей и электроники.