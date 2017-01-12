События

23:14 12.01.2017

Мэттис подтвердил намерение на посту главы Пентагона оказывать помощь Украине, отказался указать детали

Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис не стал раскрывать свои идеи о том, какую именно помощь США следует оказать Украине для противодействия российской угрозе.

"Я выступаю за оказание помощи Украине для поддержки ее суверенитета", - говорится в письменных ответах на вопросы Дж.Мэттиса, распространенных в сенате США в четверг.

В то же время, он не стал подробно отвечать на вопрос о том, какую именно стратегию он предложит избранному президенту США Дональду Трампу в этой связи, сославшись на уровень конфиденциальности.

"Предпочел бы проинформировать об этом комитет в ходе закрытого заседания", - заявил Дж.Мэттис.

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