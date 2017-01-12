События

23:12 12.01.2017

НАБУ взялось расследовать деятельность Гонтаревой и Ворушилина, заявляет Куценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в отношении председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина, заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко на своей странице в Фейсбук.

В опубликованной В.Куценко на странице соцсети копии официального письма Генпрокуратуры народному депутату из фракции "Батькивщина" Сергею Соболеву говорится, что НАБУ внесло ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) УК Украины.

При этом в копии письма не персонализируются лица, относительно которых начато досудебное расследование: "Специальной антикоррупционной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины рассмотрено Ваше обращение относительно результатов рассмотрения рапорта сотрудника Генеральной прокуратуры Украины Куценка В.И., о возможных нарушениях требований действующего законодательства в банковской сфере, со стороны служебных лиц Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, при совершении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков и по другим вопросам".

ВАЖНОЕ

Детективы НАБУ возбудили еще одно дело по факту незаконного обогащения нардепом

В Украине за неделю от переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 человек – за прошедшие сутки

В Сумах горит здание спортклуба на площади 1400 кв.м

ФСБ в Крыму задержала активиста Украинского культурного центра

Боевики заявили, что нашли тела в военной форме, пока рано говорить о том, что это пропавшие морпехи

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине осужден 31 военнослужащий РФ - СМИ

Байден посетит Украину 15 января – Белый дом

Мэттис подтвердил намерение на посту главы Пентагона оказывать помощь Украине, отказался указать детали

В очередях на границе с Польшей около 900 автомобилей

Аваков против создания Финансовой полиции, считает ее "ремейком постсоветского ОБХСС"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/119128/csi-las-vegas-10/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА