События

22:41 12.01.2017

В очередях на границе с Польшей около 900 автомобилей

870 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 280, "Краковец" – 200, в пунктах пропуска "Рава-Руська" и "Угрынив" – по 150 автомобилей.

В ПП "Шегини" -- 50 автомобилей, а в ПП "Устылуг" – 40 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 60 автомобилей, в ПП "Лужанка" – 30, в ПП "Вилок" – 10 транспортных средств.

В пунктах пропуска на границе с Румынией и Словакией очередей нет.

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