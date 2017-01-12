Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

Президент Украины Петр Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 военнослужащих – участников АТО, которые получили инвалидность из-за ранений в боевых действиях.

"Мы находим возможность строить заводы, элеваторы, новые комплексы и портовую инфраструктуру, создавать рабочие места. Не убирая первоочередного внимания с развития новых, патриотических, профессиональных и лучших украинских Вооруженных сил", - сказал П.Порошенко на встрече с военными, сообщает пресс-служба главы государства.

Он заверил, что в 2017 году украинская экономика будет демонстрировать развитие.

П.Порошенко также не сомневается, что "ВСУ обеспечат нашу победу".

Президент пообещал военнослужащим, что несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы, "будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить достойную жизнь лучшим гражданам Украины".