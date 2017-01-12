События

19:49 12.01.2017

Мирная жительница ранена в Марьинке в ходе обстрела боевиков

В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг в г.Марьинка получила ранение и была доставлена в больницу 64-летняя женщина, местная жительница, сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

"Боевики обстреляли жилой сектор по ул.Ленина. Местная жительница находилась на собственном огороде, когда в нее попал осколок. 64-летняя женщина доставлена в больницу с ранением грудной клетки. На месте работает полиция", - говорится в сообщении.

Правоохранителям сообщение о событии поступило в 16:55. Женщина была доставлена в больницу г.Курахово, однако от госпитализации отказалась, отмечается в сообщении.

Событие квалифицируется по ст.258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

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