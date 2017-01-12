Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-замглавы правления "БГ Банк", завладевшего более 80 млн грн

Генеральная прокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя главы правления ПАО "БГ Банк", который, злоупотребляя служебным положением, завладел более 80 млн грн средств банка.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры, действия банкира квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура подготовила материалы для обращения с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства с целью защиты государственных интересов, признания сделок недействительными и возмещения убытков. Государственное обвинение в деле поддерживает Генпрокуратура. Расследованием данного уголовного производства занималось Главное следственное управление Службы безопасности Украины.