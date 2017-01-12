События

19:42 12.01.2017

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-замглавы правления "БГ Банк", завладевшего более 80 млн грн

Генеральная прокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя главы правления ПАО "БГ Банк", который, злоупотребляя служебным положением, завладел более 80 млн грн средств банка.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры, действия банкира квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура подготовила материалы для обращения с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства с целью защиты государственных интересов, признания сделок недействительными и возмещения убытков. Государственное обвинение в деле поддерживает Генпрокуратура. Расследованием данного уголовного производства занималось Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

ВАЖНОЕ

Детективы НАБУ возбудили еще одно дело по факту незаконного обогащения нардепом

В Украине за неделю от переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 человек – за прошедшие сутки

В Сумах горит здание спортклуба на площади 1400 кв.м

ФСБ в Крыму задержала активиста Украинского культурного центра

Боевики заявили, что нашли тела в военной форме, пока рано говорить о том, что это пропавшие морпехи

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские пограничники безосновательно не пропустили за день 81 украинца на границе с Сумской областью

Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

Мирная жительница ранена в Марьинке в ходе обстрела боевиков

Главные вызовы для Америки - Россия и Китай, заявляет кандидат на пост шефа Пентагон

Розыгрыш со снеговиком на ж/д путях в Германии нанес поезду ущерб в 5 тыс. евро

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/96438/gadalka-voronka-smerti/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА