События

18:44 12.01.2017

Главные вызовы для Америки - Россия и Китай, заявляет кандидат на пост шефа Пентагон

Москва и Пекин являются вызовами для США, заявил претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис.

"Главные вызовы включают в себя государства, которые сделали выбор в пользу того, чтобы быть нашими стратегическими соперниками, такие как Россия и Китай; другие государства, поддерживающие террористические группы и нарушающие протоколы в сфере нераспространения; а также продолжающаяся угроза от террористических групп, таких как ИГИЛ", - говорится в письменных ответах Дж.Мэттиса на вопросы, которые распространены в четверг в сенате.

Он также заявил, что Россия, Иран и игиловцы извлекли выгоду из сирийского кризиса.

"Жестокая гражданская война в Сирии дестабилизирует Ближний Восток, способствовала дестабилизации Европы и угрожает нашим союзникам, таким как Израиль, Иордания, и Турция, в то время как ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), Иран и Россия извлекли выгоду из хаоса", - говорится в письменных ответах Дж.Мэттиса.

По словам Дж.Мэттиса, "ничего из этого не отвечает национальным интересам США".

Он обещал "подробно рассмотреть этот сложный вопрос" и определить, какой уровень приоритета будет иметь этот вопрос на фоне других продолжающихся проблем.

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