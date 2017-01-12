В музее на Хортице представили два новых якоря, один из которых в декабре нашли спецназовцы

В музее древнего судоходства на о.Хортица в Запорожье состоялась презентация двух новых артефактов XIX века - венгерского якоря, найденного водолазами спецподразделения ВСУ "морские котики" в ходе учений в Черном море в декабре 2016 года, и якоря-"кошки", найденного в лимане под Мелитополем местными жителями.

"Наши морские диверсанты передали нам древний якорь, который нашли на дне моря… В благодарность за новый экспонат, запорожский Национальный заповедник решил помогать "морским котикам" и в дальнейшем. В благодарность за якорь мы подарили нашим "котикам" необходимое оборудование для подводных работ", - рассказал сотрудник заповедника "Хортица" Вячеслав Зайцев.

По словам археолога заповедника "Хортица" Дмитрия Кабалия, якорь изготовлен в Будапеште и является уникальным, подобного в коллекции музея древнего судоходства нет.

"После реставрации на якоре найдено венгерское клеймо - Будапешт. Это не означает, что якорь именно принадлежал венгерскому судну. Дело в том, что якорь и в 18 и в 19 веке, и в ранние более времена, был достаточно дорогим удовольствием, он стол больших денег, и для литейных заводов был, достаточно серьезной статей доходов. То есть, якоря могли изготавливать и продавать - и в Болгарию, и в Турцию, и в Российскую империю. Вполне вероятно, что якорь мог принадлежать к каким-то судам, которые имели отношение к торговле в черноморском бассейне", - рассказал Д.Кабалия.

В ходе презентации сотрудники музея представили еще один новый экспонат – другой корабельный якорь, также XIX века, но значительно меньших размеров.

"Этот якорь появился у нас почти одновременно с якорем от "морских котиков". Семья из Мелитополя, прочитав в соцсетях о подарке бойцов, решила презентовать музею и свою находку – якорь-"кошку". Мелитопольцы нашли его в Запорожской области в Молочном лимане, и хранили дома", - рассказал сотрудник заповедника.

Таким образом, в коллекции запорожского музея древнего судоходства на сегодня насчитывается более восьми десятков старинных корабельных якорей, а также 5 древних суден, большинство из которых найдены в акватории Хортицы.