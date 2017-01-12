Порошенко пообещал открытие в Украине новых спортивных объектов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине будут строиться и открываться новые объекты спортивной инфраструктуры.

"Наконец-то начинается строительство спортивных объектов, объектов культурной инфраструктуры. Подчеркиваю, что все это делается в условиях войны. Первым приоритетом для нас является защита суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Но возрождается экономика, запускаются новые заводы, строятся новые элеваторы, портовая инфраструктура", - сказал глава государства, открывая новый центр фехтования в Николаеве в четверг.

По его словам, новая школа фехтования отвечает всем требованиям для обучения украинских спортсменов.

"Убежден, что это помещение, имеющаяся инфраструктура, квалифицированный тренерский состав школы даст возможность активно привлекать подрастающее поколение и всех желающих к занятиям по фехтованию", - отметил П.Порошенко.