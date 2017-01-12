Назначение судей-"пятилеток" решит вопрос кадровой проблемы в местных судах – Бенедисюк

Глава реорганизованного в Высший совет правосудия (ВСП) Высшего совета юстиции (ВСЮ) Игорь Бенедисюк подчеркивает важность назначения 800 судей-"пятилеток" для решения проблемы с кадрами в судах первой инстанции.

На брифинге в четверг в Киеве он напомнил, что около 800 материалов о назначении судей-"пятилеток" были переданы Высшему совету правосудия Верховной Радой. "Сейчас материалы находятся на рассмотрении Высшего совета правосудия, они обрабатываются, и, думаю, что первые решения мы будем ждать где-то через две недели", - подчеркнул И.Бенедисюк.

"Более 2 тысяч судей за период деятельности этого состава Высшего совета юстиции были уволены по разным причинам, поэтому наиболее проблемными стали апелляционный уровень и уровень первой судебной инстанции", - сказал он.

И.Бенедисюк подчеркнул: "Назначение судей-"пятилеток", у которых закончился срок полномочий, мы рассматриваем как кадровый резерв. …Мы планируем в первую очередь назначить этих судей в суды, где не работает ни один судья или где судей очень мало для надлежащего осуществления правосудия".

Отвечая на вопрос о судьбах судей-"пятилеток", работавших в судах в зоне проведения АТО, глава ВСП сказал, что параллельно с назначением они могут быть откомандированы в действующие суды. "Кроме того, после назначения их судьями соответствующих судов первой инстанции они будут иметь возможность принять участие в конкурсах на занятие должностей в апелляционных судах, объявление на которые начнется в апреле-мае этого года", - пояснил глава ВСП.

На вопрос о том, как скоро ВСП займется дисциплинарными производствами в отношении судей, И.Бенедисюк заметил, что для этого необходимо сформировать в реорганизованном ВСП дисциплинарные палаты, что будет сделано ориентировочно в течение недели. По его словам, ВСП завершит рассмотрение ранее открытых производств, в том числе по судьям Майдана, дисциплинарные производства, открытые Высшей квалификационной комиссией судей Украины, будут завершены ВККСУ и переданы в ВСП для принятия окончательного решения. Кроме того, сейчас проводится процедура передачи нерассмотренных жалоб на действия судей из ВККСУ в Высший совет правосудия.