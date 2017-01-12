События

17:46 12.01.2017

Польская оппозиция прекратила блокаду парламента

Либеральная оппозиция Польши прекратила акцию протеста в парламенте, которая началась около месяца назад в связи с принятием нового закона об ограничении присутствия прессы на заседаниях, сообщают в четверг западные СМИ.

"Так как мы добились возобновления присутствия прессы в парламенте... мы решили прекратить наш протест", - сказал лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

Ранее сообщалось, что члены "Гражданской платформы" отказались покидать здания парламента, пока тот не пересмотрит закон об ограничении доступа прессы к заседаниям парламентариев, ранее введенный консервативной партией "Закон и справедливость".

Позже к условиям оппозиции также были добавлены требования отменить утверждение нового бюджета, который пришлось принимать в другой части здания парламента, без участия членов "Гражданской платформы".

Варшава. 12 января. ИНТЕРФАКС - Либеральная оппозиция Польши прекратила акцию протеста в парламенте, которая началась около месяца назад в связи с принятием нового закона об ограничении присутствия прессы на заседаниях, сообщают в четверг западные СМИ.

"Так как мы добились возобновления присутствия прессы в парламенте... мы решили прекратить наш протест", - сказал лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

Ранее сообщалось, что члены "Гражданской платформы" отказались покидать здания парламента, пока тот не пересмотрит закон об ограничении доступа прессы к заседаниям парламентариев, ранее введенный консервативной партией "Закон и справедливость".

Позже к условиям оппозиции также были добавлены требования отменить утверждение нового бюджета, который пришлось принимать в другой части здания парламента, без участия членов "Гражданской платформы".

ВАЖНОЕ

Детективы НАБУ возбудили еще одно дело по факту незаконного обогащения нардепом

В Украине за неделю от переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 человек – за прошедшие сутки

В Сумах горит здание спортклуба на площади 1400 кв.м

ФСБ в Крыму задержала активиста Украинского культурного центра

Боевики заявили, что нашли тела в военной форме, пока рано говорить о том, что это пропавшие морпехи

ПОСЛЕДНЕЕ

Назначение судей-"пятилеток" решит вопрос кадровой проблемы в местных судах – Бенедисюк

Движение транспорта по дорогам Одесской области восстановлено

Айвазовская не исключает нового этапа эскалации конфликта на Донбассе

Трамп предрек телеканалу CNN утрату доверия из-за распространения дезинформации

Самолетам в аэропорту Бейрута угрожают птицы с соседней свалки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
рыбы
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в киеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА