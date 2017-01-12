Польская оппозиция прекратила блокаду парламента

Либеральная оппозиция Польши прекратила акцию протеста в парламенте, которая началась около месяца назад в связи с принятием нового закона об ограничении присутствия прессы на заседаниях, сообщают в четверг западные СМИ.

"Так как мы добились возобновления присутствия прессы в парламенте... мы решили прекратить наш протест", - сказал лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

Ранее сообщалось, что члены "Гражданской платформы" отказались покидать здания парламента, пока тот не пересмотрит закон об ограничении доступа прессы к заседаниям парламентариев, ранее введенный консервативной партией "Закон и справедливость".

Позже к условиям оппозиции также были добавлены требования отменить утверждение нового бюджета, который пришлось принимать в другой части здания парламента, без участия членов "Гражданской платформы".

Варшава. 12 января. ИНТЕРФАКС - Либеральная оппозиция Польши прекратила акцию протеста в парламенте, которая началась около месяца назад в связи с принятием нового закона об ограничении присутствия прессы на заседаниях, сообщают в четверг западные СМИ.

"Так как мы добились возобновления присутствия прессы в парламенте... мы решили прекратить наш протест", - сказал лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

Ранее сообщалось, что члены "Гражданской платформы" отказались покидать здания парламента, пока тот не пересмотрит закон об ограничении доступа прессы к заседаниям парламентариев, ранее введенный консервативной партией "Закон и справедливость".

Позже к условиям оппозиции также были добавлены требования отменить утверждение нового бюджета, который пришлось принимать в другой части здания парламента, без участия членов "Гражданской платформы".