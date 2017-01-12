События

17:42 12.01.2017

Движение транспорта по дорогам Одесской области восстановлено

Движение транспорта по всем автодорогам Одесской области восстановлено, проезд обеспечен, сообщила пресс-служба ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины".

ГАК, по-прежнему, призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать неукоснительно правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не совершать рискованных маневров.

"Стоит отказаться от поездок пассажирам с детьми и экскурсионным автобусам. Лучше предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций", - рекомендуется в сообщении.

Пресс-служба также сообщает о восстановлении движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дороге Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны - Ивано-Франковск – Рогатин-Бибрка-Львов на территории Закарпатской области и разрешен выезд из Ивано-Франковской в Закарпатскую область.

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