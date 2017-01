Трамп предрек телеканалу CNN утрату доверия из-за распространения дезинформации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN находится в тяжелейшем положении из-за распространения дезинформация и вскоре утратит всякое доверие.

"CNN - в полном упадке из-за их фальшивых новостей, их рейтинги резко падают с момента выборов (президента США - ИФ), и вскоре доверие к ним исчезнет!" - говорится в сообщении на странице Д.Трампа в Twitter.

.@CNN is in a total meltdown with their FAKE NEWS because their ratings are tanking since election and their credibility will soon be gone!