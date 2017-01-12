События

17:20 12.01.2017

Трамп предрек телеканалу CNN утрату доверия из-за распространения дезинформации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN находится в тяжелейшем положении из-за распространения дезинформация и вскоре утратит всякое доверие.

"CNN - в полном упадке из-за их фальшивых новостей, их рейтинги резко падают с момента выборов (президента США - ИФ), и вскоре доверие к ним исчезнет!" - говорится в сообщении на странице Д.Трампа в Twitter.

Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на лиц, имеющих доступ к секретной информации, сообщил, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что российские агенты якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими избранного президента.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Распространение краткой версии этого доклада CNN, а также его полной версии объемом в 35 страниц BuzzFeed, вызвало резко негативную реакцию со стороны Д.Трампа и его команды, которые назвали эти данные "от начала и до конца сфабрикованными".

ВАЖНОЕ

Детективы НАБУ возбудили еще одно дело по факту незаконного обогащения нардепом

В Украине за неделю от переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 человек – за прошедшие сутки

В Сумах горит здание спортклуба на площади 1400 кв.м

ФСБ в Крыму задержала активиста Украинского культурного центра

Боевики заявили, что нашли тела в военной форме, пока рано говорить о том, что это пропавшие морпехи

ПОСЛЕДНЕЕ

Назначение судей-"пятилеток" решит вопрос кадровой проблемы в местных судах – Бенедисюк

Польская оппозиция прекратила блокаду парламента

Движение транспорта по дорогам Одесской области восстановлено

Айвазовская не исключает нового этапа эскалации конфликта на Донбассе

Самолетам в аэропорту Бейрута угрожают птицы с соседней свалки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
дом сонник
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА