Трамп предрек телеканалу CNN утрату доверия из-за распространения дезинформации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN находится в тяжелейшем положении из-за распространения дезинформация и вскоре утратит всякое доверие.

"CNN - в полном упадке из-за их фальшивых новостей, их рейтинги резко падают с момента выборов (президента США - ИФ), и вскоре доверие к ним исчезнет!" - говорится в сообщении на странице Д.Трампа в Twitter.

.@CNN is in a total meltdown with their FAKE NEWS because their ratings are tanking since election and their credibility will soon be gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2017 г.

Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на лиц, имеющих доступ к секретной информации, сообщил, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что российские агенты якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими избранного президента.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Распространение краткой версии этого доклада CNN, а также его полной версии объемом в 35 страниц BuzzFeed, вызвало резко негативную реакцию со стороны Д.Трампа и его команды, которые назвали эти данные "от начала и до конца сфабрикованными".