Самолетам в аэропорту Бейрута угрожают птицы с соседней свалки

Самолетам, совершающим взлет или посадку в аэропорту Бейрута, угрожают птицы, которые прилетают кормиться к соседней свалке, признал министр транспорта Ливана Юсеф Фенианос.

По его словам, страна столкнулась с чрезвычайной ситуаций, поскольку птицы продолжают прибывать в район аэропорта. Так, самолет Middle East Airlines, национальной авиакомпании Ливана, во вторник столкнулся с большой стаей птиц во время посадки в аэропорту Бейрута, сообщили местные СМИ.

"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, - заявил Ю.Фенианос. - Мы признаем, что птицы представляют опасность для гражданской авиации".

Активисты призывают закрыть свалку, пока ситуация не привела к аварии.

Свалка "Коста-Брава" появилась в районе аэропорта в марте 2016 года как временное решение мусорного кризиса в городе, возникшего после закрытия главной свалки Бейрута, отмечает BBC. Однако запланированный завод по переработке отходов возле новой свалки так и не был построен, в то время как высота кучи мусора уже достигла девяти метров.

Экологи в течение нескольких месяцев предупреждали, что свалка привлекает грызунов и все возрастающее число птиц. В августе ливанский союз пилотов также предупредил об опасности попадания птиц в двигатели самолетов.

Однако до сих пор власти не предпринимали шагов для решения этой проблемы.

Министр транспорта высказал надежду на то, что разрешению проблемы поможет увеличение количества устройств, отпугивающих птиц. Однако активисты полагают, что это не решит проблему.