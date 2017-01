Европарламент решит, считать ли роботов "электронной личностью"

Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами.

Законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности". При этом парламентарии ясно дали понять, что, по их мнению, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов, отмечает BBC.

