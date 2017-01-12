Европарламент решит, считать ли роботов "электронной личностью"

Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами.

Законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности". При этом парламентарии ясно дали понять, что, по их мнению, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов, отмечает BBC.

Robots could be given legal status as "electronic persons" by European Parliament 🤖

https://t.co/9TzdXvs8le pic.twitter.com/tArz4WdwWj — BBC News (World) (@BBCWorld) 12 января 2017 г.

Как рекомендует представленный в Европарламент отчет, разработчики роботов должны гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции. Пользователи роботов должны быть избавлены от риска или страха получить физические или психологические травмы.

Отчет предполагает, что роботы, боты, андроиды и прочие формы искусственного интеллекта способны начать новую промышленную революцию, которая затронет все сферы общества. Новое поколение роботов потенциально может привести к практически безграничному благоденствию.

Вместе с тем возникают вопросы о самой природе труда в будущем и о том, не будут ли страны-члены ЕС обязаны ввести минимальный безусловный доход из-за того, что роботы отнимут у людей многие рабочие места.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе было заявлено, что к 2020 году искусственный интеллект отберет у человека 5,1 млн рабочих мест.

Проблемы взаимоотношений людей и роботов связаны с такими понятиями как человеческое достоинство (особенно там, где речь идет о роботах, занимающихся уходом за людьми), охрана частной жизни и физическая безопасность людей, если роботизированные системы откажут или же будут взломаны хакерами.

В направленном в Европарламент отчете прогнозируется, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий. Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может серьезно усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями. Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида.

Авторы доклада обращаются к научной фантастике и правилам для роботов, впервые сформулированным американским писателем Айзеком Азимовым в 1942 году в рассказе "Хоровод" и известным как "три закона робототехники".

Эти правила будут обращены к разработчикам, производителям и операторам роботов, поскольку их невозможно напрямую перевести в цифровой код, управляющий машиной.

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